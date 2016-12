Côte d’Ivoire : le gouvernement endette le pays à hauteur de 100 milliards et plus

Le gouvernement d’Abidjan vient d’emprunter cent dix-sept millions sept cent mille (117 700 000) euros, soit soixante-dix-sept milliards deux cent six millions cent trente-huit mille neuf cents (77 206 138 900) francs CFA avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour le financement du projet de renforcement, de développement du réseau électrique et d’efficacité énergétique en Côte d’Ivoire.Le décret portant ratification de l’accord de prêt conclu le 21 décembre 2015 a été adopté mercredi lors du conseil des ministres.Ce projet permettra d’assurer une plus grande fiabilité du réseau électrique, la réduction des pertes techniques et la mise en place de nouvelles connections. Il permettra ainsi d’améliorer, de renforcer et d’étendre le réseau de distribution électrique en Côte d’Ivoire tout en assurant une plus grande efficacité énergétique.