Côte d'Ivoire: le chef du protocole de Soro écrit une lettre ouverte à Ouattara

« Je suis en prison à cause de ces armes qui ont mis Alassane Ouattara au pouvoir ». Dans sa lettre ouverte à destination du président ivoirien, le chef du protocole de Guillaume Soro affirme qu'à travers lui c'est le président de l'Assemblée nationale qui est visé.Souleymane Karamaté Koné alias « Soul to Soul », écroué depuis lundi 9 octobre pour complot contre l'Etat et détention d'armes, se voit reprocher d'avoir abrité dans une de ses villas de Bouaké, la bagatelle de six tonnes d'armes de guerre, alors que depuis le processus ADDR de désarmement et de réintégration, toutes les armes ayant circulé pendant la crise doivent être impérativement remises aux forces de l'ordre.