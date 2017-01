Côte d’Ivoire : le Vice-président Daniel Kaplan Duncan prête serment, lundi

Le Vice-Président de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan prêtera serment, lundi, au palais présidentiel d’Abidjan, une semaine après sa désignation à ce nouveau poste créé par la Constitution promulguée en novembre.

Img : Côte d’Ivoire: le Vice-président Daniel Kablan Duncan prête serment, lundi

Cette prestation de serment se fera en fin de matinée conformément à la constitution ivoirienne de novembre 2016. Ladite constitution de la troisième République indique que le vice-président de la République est élu au même moment que le président de la République et obéit aux mêmes conditions d’éligibilité que le chef de l’État.

La nomination de Daniel Kablan Duncan à la vice-présidence sans avoir été élu a, cependant été possible, grâce à une disposition transitoire qui l’autorise de façon exceptionnelle. Le Premier Vice-président de l’histoire ivoirienne, Daniel Kablan Duncan, a été nommé le mardi dernier par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara qui l’a qualifié de collaborateur ‘’fidèle, dévoué’’, ayant un ‘’grand sens de l’Etat’’.

Ancien Premier ministre d’Henri Konan Bédié en 1993, puis d’Alassane Ouattara depuis 2012, M. Duncan est rompu aux questions des finances et de diplomatie.



APA