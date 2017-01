Côte d’Ivoire: le FPI original sonne la mobilisation « 2017 ou rien »

Le FPI original appelle aussi à la mobilisation de ses militants et de tous les mordus de la cause du Président Laurent Gbagbo en ce moment tenu par les serres internationales de la CPI. Après la sortie de la Coalition du NON du Pr Bamba Moriféré, celle de LIDER du Pr Mamadou Koulibaly, c’est autour du FPI original conduit par Aboudrahamane Sangaré de montrer que l’heure est à la libération effective de la Côte d’Ivoire des fossoyeurs de la démocratie ivoirienne.Le discours prononcé par M. Alassane Ouattara en fin d’année 2016 n’a fait que galvaniser les opposants susmentionnés qui n’attendaient que ce message pour conclure de la nouvelle manière de s’asseoir du mentor du Rassemblement Des Républicains (RDR) et toute sa cohorte.Pour souhaiter à leur tour leurs vœux de nouvel an, les radicaux de l’opposition ivoirienne ont laissé entendre ceci : « À l’orée de la nouvelle année, 2017, le FPI tient à saluer et à féliciter le peuple ivoirien, pour son courage, la témérité exemplaire qu’il a montrée, son abnégation et sa résistance face à la dictature. Le FPI fait la promesse de se tenir toujours aux côtés du peuple au cours de toute l’année 2017 qui commence (…) Que cette année 2017 soit l’année de la Victoire de la vérité sur le mensonge, de la justice sur l’injustice, de la bonté sur la méchanceté, l’année de la primauté du bien sur le mal, et une année de la délivrance totale de la Côte d’Ivoire et du peuple ivoirien. », indiquait M. Boubakar koné, cadre du FPI original.