Côte d’Ivoire : le DAAF de l’Assemblée nationale décédé dans un accident de la circulation

Lambert Coulibaly, Directeur des Affaires administratives et financières (DAAF)du Parlement ivoirien est décédé, dans un accident de circulation, a appris, mardi, APA de sources familiales.



Selon cette source, le DAAF de l'Assemblée nationale a péri ''dans un accident de la circulation, lundi 2 janvier à 22h sur l'autoroute du Nord à 80 km d'Abidjan'' après cinq jours passés à la sixième édition du Tchologo festival dont il était le Commissaire général.



Son véhicule, selon la même source, a percuté un gros camion en stationnement. "Le choc était si violent que le DAAF et sa fille ont été tués sur le coup. Seul, le chauffeur s'en est sorti'', précise-t-on.



Après Me Fakhy Konaté, secrétaire général de l'Assemblée nationale, fauché par la mort en novembre 2013, le président Guillaume Soro perd en Lambert Coulibaly, un proche collaborateur. Ancien énarque, Lambert Coulibaly est lui-même natif de la région du Tchologo.





APA