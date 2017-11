Côte d’Ivoire : la posture délicate de Detoh Letoh devant CPI

Pour Detoh Letoh, ce procès est une tribune. Cela lui permet de clarifier son état d’esprit au moment où il bascule dans le camp d’Alassane Ouattara, le 31 mars 2011.« Beaucoup m’ont traité de fuyard », regrette-t-il. Mais « je voulais que la guerre cesse, assure Detoh Letoh, je savais que nos éléments sur le terrain n’avaient plus de moyens. »Une fois à l’hôtel du Golf, Alassane Ouattara décide de le maintenir dans sa fonction de commandant des forces terrestres. Il a occupé cette position jusqu’au 7 juillet 2011. Detoh Letoh décrit avec beaucoup de sobriété ce changement de camp : « Je sortais rarement. J’avais le droit de sortir, mais vu le contexte, je ne pouvais pas sortir à tout moment », explique-t-il.La défense lui demande ensuite de s’expliquer sur ses premiers contacts avec le bureau du procureur courant 2011. « Le bureau du procureur vous a-t-il fait une promesse en échange de votre témoignage ? demande Me Emmanuel Altit, l'avocat principal de Laurent Gbagbo. Non, vous m’offensez, s'emporte Detoh Letoh. Je ne suis pas quelqu’un que l’on corrompt ».« Vous a-t-on informé que vous étiez susceptible d’être poursuivi par la Cour ? », poursuit Me Emmanuel Altit.