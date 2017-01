Côte d’Ivoire: la menace de grève fait monter la tension à la RTI

Les agents de la RTI, conformément aux articles 82.2, 82.5 et suivants du code du travail, ont déposé un préavis de grève sur les bureaux du Directeur Général, Amadou Bakayoko. Depuis une semaine, la tension est montée d’un cran entre les travailleurs et leur direction. Le préavis indique que la grève débutera le lundi 30 janvier 2017 à 8h et prendra fin le mardi 31 janvier à 00h. Sur le type et les actions de protestation à mener, le SYNINFO a émis une réserve et a promis de le communiquer au moment venu.Au nombre des revendications figurent le non recrutement sous contrat à durée indéterminée (CDI), des travailleurs ayant cumulé plus de deux ans de contrat d’activité effective, tels que le contrat d’assistant technique (CAT) et le contrat à durée déterminée (CDD) au service de la RTI, la résolution du problème lié au projet de tripatouillage des bons d’avancement indiciaires ainsi que celui du recrutement sans appel d’offres internes de nouveaux cadres et dirigeants à des postes stratégiques au sein de la RTI, alors que des compétences y existent déjà pour occuper ces postes. Ils dénoncent la délocalisation de l’infirmerie, du conseil d’administration et de la Direction commerciale et marketing (DCM) pour lesquels ces nouveaux locaux reviennent chers à la RTI, l’insuffisance des effectifs dans les centres émetteurs de la RTI et la gestion approximative et sans suivi de la redevance RTI. Et déplore enfin, l’opacité avec laquelle est gérée la scission future de la RTI et le manque de communication avec les travailleurs.Les SG du SYNINFO, Kouadio Amonzame et de l’Intersyndicale, Yaourt Malick, en accord avec leurs militants souhaitent la prise en compte de leurs doléances avant de surseoir à leur mouvement prévu du 30 au 31 janvier prochain.