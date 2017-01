Côte d’Ivoire : "la IIIè République est une république moderne’’ (Ouattara)

Le président ivoirien Alassane Ouattara a qualifié, samedi soir, dans son message de Nouvel An, la troisième République est une ’’ république moderne’’, qui assure un ’’équilibre entre les hommes et les femmes".



"La troisième République est une république moderne, qui réaffirme l’attachement de notre Nation aux droits humains et aux libertés fondamentales", a déclaré M. Ouattara.



Selon le chef de l’Etat ivoirien, la 3ème République assure "un équilibre entre les hommes et les femmes; elle incite les Ivoiriennes et les Ivoiriens à travailler ensemble, pour l’édification harmonieuse de notre pays’’.



’’ Elle consolide la démocratie et la cohésion sociale et contribue au renforcement de nos Institutions’’, a poursuivi M. Ouattara soulignant la ’’ maturité démocratique’’ de son pays qui a organisé dans la paix, ’’les premières élections législatives’’ de la troisième République.



La naissance de la 3è République est une promesse électorale du président Ouattara en 2010 de "doter notre pays d’une nouvelle Constitution, celle de la troisième République’’, débarrassée, selon lui, de tous ’’les éléments confligènes et résolument tournée vers l’avenir’’, a-t-il rappelé.

APA