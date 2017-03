Côte d’Ivoire : l’eau ne coule plus dans les robinets, les femmes descendent dans les rues à Yopougon

Quelques centaines de femmes ont occupé la rue, tôt jeudi matin, à Yopougon (Ouest d’Abidjan) pour protester contre les récurrentes coupures d’eau, a constaté APA sur place.



‘’ On veut de l’eau, on veut de l’eau’’, c’est par ces cris que ces femmes ont, bruyamment manifesté sur la voie publique dans le sous-quartier Sable à Yopougon. Munies pour les unes de bidons vides et sceaux pour les autres, elles ont paralysé la voie, perturbant la circulation.



‘’Depuis octobre, nous n’avons pas d’eau. Nos enfants et nous, sommes obligés de parcourir des kilomètres pour aller acheter l’eau dans d’autres quartiers. Avec tous les risques d’agressions et autres, nous nous levons vers 5h du matin pour cette tâche’’, déplore Elisabeth Kouamé Akissi, une manifestante avec son bébé de 10 mois au dos.



‘’Aujourd’hui, c’est aujourd’hui ! Nous sommes fatiguées de cette situation qui perdure depuis plusieurs mois. Nous irons jusqu’au bout ‘’, ajoute, furieuse, Mme Djénéba Koné, cadre dans l’administration qui a rejoint le mouvement pour ‘’épauler mes sœurs, car nous sommes toutes concernées par la situation’’, fulmine-t-elle encore.



Même la fine pluie qui a déversé ses averses sur elles, n’a altéré en rien la détermination de ces femmes de se faire entendre. Encore moins, le déploiement des forces de l’ordre pour les dégager. Les manifestantes qui reçoivent, de temps en temps, les ‘’encouragements’’ d’automobilistes, sont restées inflexibles.



Interrogé par APA, un responsable de l’unique société de distribution de l’eau en Côte d’Ivoire du secteur de Yopougon n’a pas voulu ‘’commenter’’ la situation de manque d’eau dans la commune. Dans l’après-midi, plusieurs sources concordantes ont indiqué que le ministre des infrastructures économiques Amédé Koffi Kouakou a rencontré les manifestantes, promettant que les dispositions seront prises pour rétablir la situation d’ici samedi.



APA