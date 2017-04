Côte d’Ivoire : l’administration suspend une manifestation pro-Gbagbo dans le Sud

Le Préfet d’Alépé (45km à l’Est d’Abidjan) a suspendu, vendredi, ‘’jusqu’à nouvel ordre’’ la Fête de la Liberté, une manifestation de la frange dissidente du Front populaire ivoirien (FPI, le parti de Laurent Gbagbo) prévue pour dimanche, dans le village d’Akouré qui relève de sa compétence administrative.



Selon l’arrêté N°17/R-ME/DPT-AL /P-AL/SG du Préfet Benjamin Nanou dont APA a eu copie, ‘’l’organisation de la manifestation dite + Fête de la Liberté+ annoncée par les journaux La Voie Originale N° 148 et LG Infos N° 1588 du 24 avril 2017 et prévue d’Akouré, est suspendue jusqu’à nouvel ordre’’.



Le Sous-préfet d’Oghlwapo dont dépend le village d’Akouré et le Commandant de la Brigade de la gendarmerie d’Alépé ‘’sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux organisateurs’’, précise le Préfet Benjamin Nanou.



L’aile dissidente de la direction statutaire du Front populaire ivoirien (FPI) conduite par Abou Drahamane Sangaré avait projeté l’organisation de la Fête de la Liberté samedi et dimanche à Alépé malgré les mises en garde de Pascal Affi N’guessan, le président de ce parti.



