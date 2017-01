Côte d'Ivoire: des représentants des mutins demandent pardon

Entouré d’une dizaine de mutins, le sergent Yacouba Diallo désigné comme leur porte-parole a reconnu des fautes : brutalité, violence, menaces, vols, utilisation d’armes. Il a admis que ces actions avaient entraîné la psychose, une méfiance envers l’armée et terni l’image du pays.« Nous en sommes entièrement coupables et responsables », a admis le sergent avant de se confondre en excuses et de demander pardon, du plus profond de son cœur, pour les manquements à la discipline et le non-respect des droits. Yacouba Diallo a promis que désormais les mutins respecteraient la hiérarchie, avant de descendre avec les autres pour saluer, au garde-à-vous, leurs supérieurs.