Côte d'Ivoire : des militaires dispersent une manifestation en tirant en l'air à Bouaké

Les militaires qui s'étaient mutinés à Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire (centre) la semaine dernière, ont dispersé vendredi en fin de matinée une manifestation protestant contre leurs agissements, a constaté un journaliste de l'AFP à Bouaké.Ces événements surviennent alors que le ministre de la Défense, Alain-Richard Donwahi, doit arriver en fin de matinée pour conclure les négociations avec les mutins après l'accord trouvé samedi dernier.Environ 200 manifestants se sont rassemblés vendredi sur le rond-point de la préfecture au centre-ville de Bouaké pour demander aux militaires de "mettre un terme à (leur) révolte"."Nous sommes fatigués de leurs agissements. Nous allons prendre nos responsabilités et descendre dans la rue", avait affirmé jeudi Yacouba Traoré, un notable, et l'un des initiateurs de cette manifestation.Au bout de quelques minutes vendredi, des camions militaires sont arrivés, des soldats ont tiré en l'air et ont très rapidement dispersé la foule.Le weekend dernier, le mouvement des mutins avait fait tache d'huile, s'étendant à la plupart des casernes du pays, notamment dans la capitale économique Abidjan.