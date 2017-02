Côte d’Ivoire : des forces spéciales font le coup de feu pour obtenir des primes

Depuis 9 h mardi 7 février, des tirs ont retenti à Adiaké, ville située à une centaine de kilomètres à l'est d'Abidjan. "Des militaires des forces spéciales sont sortis dans la ville avant de retourner dans leur camp", provoquant la fermeture des écoles et des commerces, a indiqué la correspondante de France 24 en Côte d'Ivoire, Anna Sylvestre-Treiner.Ces forces spéciales ivoiriennes, unité d'élite de l'armée qui est intervenue en première ligne lors de l'attaque jihadiste de Grand-Bassam du 13 mars 2016, ont de nouveau tiré dans l'après-midi, mais depuis leur base, selon la correspondante de France 24. "Ils attendent l'arrivée du chef d'état major et du commandant des forces spéciales pour ouvrir des négociations", a précisé Anna Sylvestre-Treiner. Ils réclament le versement d'une prime, qui a été versée aux mutins de Bouaké en janvier.