Côte d’Ivoire : des dossiers brûlants attendent le nouveau gouvernement

Nommé un gouvernement à midi et tenir un Conseil des ministres à 16 h, même si il n'y a pas eu de chamboulement massif dans cette équipe rajeunie et resserrée, témoigne qu'il n'y a pas de temps à perdre pour Amadou Gon Coulibaly et son équipe.Amadou Gon Coulibaly qui, après avoir rendu en Conseil des ministres hommage et aux président et vice-président de la troisième République ivoirienne, a rappelé le cap fixé pour son équipe : « La promotion de la bonne gouvernance et d’une justice qui rassure nos compatriotes, ainsi que les investisseurs nationaux et internationaux ; l’intensification de nos actions pour assurer une meilleure distribution des fruits de la croissance. Au plan sécuritaire, la poursuite et l’intensification des efforts de modernisation, de professionnalisation et d’équipements de nos forces de défense et de sécurité pour continuer de garantir la sécurité des biens et des personnes. »Redistribution de la richesse et amélioration de la gouvernance bien sûr, mais dans l'immédiat le ministre de la Fonction publique, Pascal Abinan Kouakou, et surtout celui en charge de la Défense Alain Richard Donwahi vont devoir aller au feu, dès aujourd’hui, pour calmer les revendications des fonctionnaires en grève et des militaires en colère.