Côte d’Ivoire : démission de l’ex-ministre Michel Amani N’guessan de son poste de Vice-président du FPI

L'ex-ministre Michel Amani N'guessan a annoncé sa démission du poste de Vice-président du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), parti de Laurent Gbagbo, indique un communiqué de ce parti, transmis, mercredi, à APA.



1er Vice-président du FPI, Michel Amani N'guessan, reçu en ''audience'' par le Président Pascal Affi N'guessan,'' a dit qu’après une analyse personnelle de la situation de crise que vit le FPI depuis plus de trois années, il a décidé de démissionner des organes de direction du parti pour n’en conserver que le statut de militant de base'', indique le communiqué signé par la Secrétaire générale Agnès Monnet, Porte-parole du FPI.



Selon M. Amani, poursuit le texte, sa décision est la ''conséquence de l’échec des différentes tentatives de réconciliation'' au sein du FPI.



''De fait le dernier groupe de contact mis en place par le Président Affi et dont il a été l’un des principaux animateurs a buté sur l’intransigeance des dissidents qui refusent tout dialogue avec la direction du parti, précisant que ''l’efficacité de sa stratégie pour parvenir à l’unité du parti lui impose une attitude de neutralité le mettant à équidistance entre la direction du parti et les dissidents'', rapporte le communiqué.



Saluant ''le courage et la démarche'' du démissionnaire, le président Affi N'guessan ''a pris acte de sa décision'', en présence des Vice-présidents Marcel Gossio,Komoé Augustin, Christine Konan et Gnépa Barthélémy qui ont assisté à l'audience.



