Côte d’Ivoire : démission de l’entraîneur des Eléphants Michel Dussuyer

L’entraîneur des Eléphants footballeurs, Michel Dussuyer a démissionné dimanche, annonce le Président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Augustin Sidy Diallo dans un communiqué dont APA a obtenu copie.



« Le Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale qu’au retour de la CAN Gabon 2017, Monsieur Dussuyer Michel, Sélectionneur de l’Equipe nationale A, les Eléphants, a donné sa démission » stipule le communiqué.



Après consultation du Comité d’urgence de la FIF, ajoute le texte, « le Président de la Fédération a pris acte de la décision de Monsieur Dussuyer Michel ».



« Le Président de la FIF et le Comité Exécutif tiennent à exprimer leurs remerciements à Monsieur Dussuyer Michel pour le travail effectué à la tête de l’encadrement technique des Eléphants depuis 18 mois », poursuit le communiqué.



Par ailleurs, les dirigeants du football ivoirien saluent « sa qualité humaine, son engagement, son professionnalisme, son humilité et sa discrétion ». « Le Président de la FIF tient à rassurer l’opinion publique que les mesures idoines seront prises afin de pourvoir à son remplacement », conclut le texte.



Cette démission intervient après l’élimination des Eléphants, champions en titre, lors de phase de poule de la CAN 2017 qui se déroule au Gabon.



APA