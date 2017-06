Côte d’Ivoire : décès en Chine de l’ex-footballeur international Cheick Tioté

L’ex-footballeur international ivoirien Cheick Tioté, vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations en 2015 avec la Côte d’Ivoire et évoluant au Beijing Enterprises Group Football Club (Beijing BG), une équipe de China League One, la deuxième division professionnelle chinoise, est décédé ce lundi 5 juin. Le drame s’est déroulé lors d’une séance d’entraînement quand le joueur a eu un malaise et s’est effondré. Le temps qu’il soit transféré d’urgence dans un établissement sanitaire de la capitale chinoise, son décès n’a pu qu’être constaté à l’arrivée.La chancellerie ivoirienne à Pékin a confirmé auprès de Jeune Afrique le décès du joueur. Contactée, la Fédération ivoirienne de football (FIF) a elle aussi reconnu avoir eu l’information par la même source. « Nous avons appris le décès du joueur Cheick Tioté cet après midi en Chine par notre ambassadeur à Pékin. C’est un vrai drame pour le football ivoirien », nous confie une source fédérale. Le joueur, âgé de 31 ans, avait fait les beaux jours de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire aux côtés de Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, etc.