Côte d'Ivoire : décès d'un détenu pro-Gbagbo

Un détenu pour des délits liés à la crise postélectorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, est mort jeudi dans une prison d'Abidjan, le deuxième décès de prisonniers en un mois, a annoncé une Association, déplorant leurs conditions d'incarcération. "Bonfils Todé, en détention depuis mai 2012 à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca), est mort d'hypertension à l'infirmerie de la prison" a affirmé à l'AFP Désirée Douati, présidente de l'Association des Femmes et familles des détenus d'opinion de Côte d'Ivoire (AFFDO-CI).Mme Douati a déploré "les conditions inhumaines des détenus de la crise" qui, selon elle, sont "des partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo". "Les détenus pro-Gbagbo sont privés de droits à la santé" accuse-t-elle. Le ministère ivoirien de la Justice a reconnu dans un communiqué le décès de M. Todé, soulignant que le "condamné, qui purgerait une peine de dix ans d'emprisonnement pour atteinte à la défense nationale, se serait retrouvé dans un état comateux et a rendu l'âme pendant les formalités d'évacuation". Le 20 mai, Jean Kouatchi, un ex-gendarme condamné à 10 ans d'emprisonnement pour "attentat ou complot contre l'autorité", des faits liés à la crise postélectorale, est décédé dans les conditions similaires, avait rapporté la presse.