Après une journée très difficile lundi à Korhogo, dans le nord du pays, cette fois semble être la bonne, pense le directeur d'une école publique, Bamba Moussa : « Il y a eu une perturbation généralisée avec les événements de ces derniers jours. L’accord a eu un effet favorable, car l’école a repris. »Les banques et la direction du Trésor n'avaient pas encore rouvert mardi par mesure de sécurité, une reprise progressive qui réjouit Kpara Tiogo, un commerçant du marché de Korhogo. « On avait dû fermer puisqu’il y avait des tirs. Aujourd’hui, il n’y a pas eu de tirs alors tout est ouvert, il y a de l’affluence, on a des clients qui passent, nous sommes très heureux », explique-t-il.