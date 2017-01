Côte d’Ivoire : à Abidjan les salles de cinéma font le plein

Plus de quinze ans après la fermeture de ses grands cinémas, parmi lesquels Les Studios, Le Paris et L’Ivoire, sans parler des salles de quartier reconverties en commerces ou en églises évangéliques, Abidjan a enfin retrouvé de grands écrans. En mai 2015, le groupe Majestic Cinéma, fondé par le jeune entrepreneur Jean-Marc Bejani, est parvenu à rouvrir la mythique et magnifique salle de 385 places logée dans l’enceinte du Sofitel Ivoire, fermée depuis le début des années 2000.L’engouement des Abidjanais a été tel qu’il a convaincu le groupe d’aménager et d’ouvrir, dès le mois de décembre suivant, deux autres salles : le Majestic Sococé (180 places), situé au centre commercial Sococé, dans le quartier des Deux-Plateaux, à Cocody, et le Majestic Prima (233 places), dans la galerie Prima, à Marcory.Les Abidjanais ont ainsi pu découvrir dès le début de décembre 2015, au moment de sa sortie planétaire, Star Wars, le réveil de la force, l’épisode VII de la célèbre saga. Les trois salles ont été dotées d’équipements répondant aux derniers standards internationaux tant en matière de confort que d’un point de vue technologique (3D, son digital…), pour un maximum d’émotions et de sensations.Le groupe Majestic reste pour le moment le seul opérateur sur le créneau dans la capitale économique. En 2014, l’Institut français a bien ouvert un grand auditorium au cœur du Plateau, qui sert quelquefois de salle de cinéma, sans en avoir ni l’équipement ni l’ambiance. « Le constat est positif. Les Ivoiriens ont répondu favorablement, et nous avons des accords avec une major française qui nous fournit des films au moment de leur sortie en Europe, ce qui nous permet de les projeter dans nos salles simultanément », explique Sylvain Ambré, le directeur d’exploitation du groupe.