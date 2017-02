Côte d’Ivoire : Vers une inévitable rixe entre le PDCI et le RDR ?

Souvenez-vous, pour éjecter le FPI et sa Refondation du pouvoir d’État en Côte d’Ivoire, le RDR a eu besoin de la précieuse aide du PDCI RDA. Cette aide, comme on peut le deviner, n’était pas gratuite. Elle était conditionnée par plusieurs points d’accords que ne semblent aujourd’hui plus vouloir respecter le RDR, du moins à certains points importants.En effet, pour bénéficier du soutien indéfectible du plus vieux parti de Côte d’Ivoire, le RDR a dû probablement signer avec son allié des accords occultes. De même, une promesse, du moins tacite avait été faite au PDCI de travailler au retour de ce parti aux affaires une fois le temps du président Alassane Ouattara passé. Cette promesse qui a conditionné l’attitude d’Henri Konan Bédié ces dernières années ne serait plus véritablement d’actualité pour certains dirigeants du RDR qui pousseraient même le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à nourrir des ambitions présidentielles. Car ils voient dans la perte du pouvoir, un arrêt de mort signé pour plusieurs des leurs. Ils veulent donc faire prendre du crédit au bras droit de Ouattara pour qu’il lui succède.