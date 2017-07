Côte d’Ivoire : Vers un retour de Bédié au pouvoir en 2020 ?

Un retour de Henri Konan Bédié au pouvoir en Côte d’Ivoire en 2020 ? Cette hypothèse aurait plusieurs avantages pour les Forces Nouvelles. Elle positionnerait le PAN en seconde place pour éviter les feux de la rampe qui pourraient en gêner plus d’un. Remettre le sphinx de Daoukro en scène pour une revanche méritée et, après un délai convenu, redonner les rênes du pays à Soro Guillaume qui arriverait normalement sur le trône sans heurts, avec une image de dauphin naturel !! Voilà une idée qui germe dans l’esprit de certains membres de la naissante alliance PDCI – FN.Au lendemain de sa large réélection en octobre 2015 à la tête du pays, le président ivoirien, Alassane Ouattara, assure qu’il ne briguera pas un troisième mandat en 2020. L’opinion publique et certains médias prêtent alors une stature de présidentiable à des responsables politiques. Guillaume Soro est cité tout comme Amadou Gon Coulibaly, tous deux du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). Le débat sur l’alternance en 2020 au profit d’un candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) est réclamé par l’ancien président Henri Konan Bédié. Pour lui, 2020 est le « tour » de son parti de gérer le pouvoir d’état.L’échéance à venir en 2020 fait beaucoup de remous ménage au sein de l’opinion publique ivoirienne. Les « pros » de tous les bords alimentent vigoureusement le débat. L’étincelle est au bord de l’explosion au niveau social , tant le panier de la ménagère est presque vide. Les fonctionnaires se lamentent sur leur sort en réclamant plus et la grande muette a cessé depuis belle lurette d’être muette. Elle fait crépiter les armes pour réclamer des millions de francs CFA au gouvernement.