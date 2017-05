Côte d’Ivoire / Un cadre du PDCI convaincu de la victoire de son parti en 2020

Le délégué communal du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) à Daloa, Koussougro Séry Emile, a dit sa conviction, samedi, lors d’une réunion mensuelle, que son parti sera victorieux de l’élection présidentielle de 2020.



"Nous allons aux élections sans nous occuper d’eux, sachant très bien qu’ils ne vont pas nous donner le pouvoir, mais nous allons pour gagner et nous sommes sûrs et certains que nous allons gagner", s’est voulu convaincu le délégué communal de vieux parti, invitant les militants à rester mobilisés pour la victoire en 2020.



"Soyez debout, toujours débout, le PDCI vivra, vivra", a-t-il déclaré, ajoutant que "le non-respect" de l’accord entre le PDCI et le RDR pour l’alternance en 2020 "ne sera pas imputable au PDCI"..



Cette réunion du PDCI présidée par le secrétaire exécutif chargé des sections et délégations départementales et communales, Séry Bi N’Guessan, a été le lieu de faire le point du séminaire de Bingerville.

