Côte d’Ivoire/ Un cadre du FPI appelle les exilés à rentrer au pays

Le vice-président du Front populaire ivoirien (FPI), Marcel Gossio a samedi, lors d’une tournée politique, à Toulépleu, appelé, tous les ivoiriens et en particulier les ressortissants de cette localité, exilés du fait de la crise post-électorale à rentrer en Côte d’Ivoire pour prendre part au processus de reconstruction et de développement du pays.



Selon le vice-président du FPI, le gouvernement ivoirien a créé des conditions acceptables même s’il y a quelques ratés qui permettent aux exilés qui reviennent au pays, d’avoir accès à un minimum social garantissant des conditions de vie améliorées.



« Ceux qui font circuler les rumeurs relatives à l’insécurité, à un climat politique défavorable et à une situation économique catastrophique du pays craignent que les exilés une fois de retour les remplacent à certains hauts niveaux de fonction du pays. Ils ne veulent surtout pas que vous participiez à la reconstruction et au développement du pays mais moi je me dois de vous dire la vérité, car je suis votre fils et parce que je suis de l’Ouest », a-t-il déclaré.

AIP