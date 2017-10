Côte-d’Ivoire: « Soro et son équipe ne vont pas plier », affirme l’ex porte-parole de la rébellion, Sidiki Konaté

L’interpellation lundi de Souleymane Kamaraté dit « Soul to Soul », directeur du protocole de Guillaume Soro, vise à « empêcher la candidature » du président de l’Assemblée nationale ivoirienne à la présidentielle de 2020, a affirmé un de ses proches, l’ex-ministre Sidiki Konaté pour qui le chef du parlement ne va « pas plier ».



« L’un des objectifs de cet imbroglio juridico-politique est d’empêcher toute velléité de candidature » de M. Soro « afin de laisser se dessiner l’ombre d’un troisième mandat ou d’un homme choisi pour perpétuer le système », a écrit M. Konaté sur sa page Facebook



Lundi, Soul To Soul » a été interpellé après la découverte en mai d’une cache d’armes, dans son domicile à Bouaké (Centre), lors d’une mutinerie, a annoncé le procureur de la République Richard Adou, dans une déclaration lue devant la presse au palais de justice d’Abidjan.



« Que le procès s’ouvre », a clamé l’ex-ministre, estimant qu’ »une période d’épreuves s’ouvre sur la Côte d’Ivoire ».



Guillaume « Soro et son équipe ne vont pas plier ni renoncer à ce rendez-vous de 2020. Quel que soit le nombre de Soul to Soul emprisonnés ou broyés par le régime », a-t-il assuré.



Lundi, Moussa Touré, chef du service Communication de Guillaume Soro, a affirmé que « d’autres moyens seront utilisés » dans les prochains jours contre le président de l’Assemblée nationale « dans le cadre de ses missions régaliennes ».



Le « rafraichissement des relations » entre M.Soro et le chef de l’Etat Alassane Ouattara s’est traduit par le boycott du 3e congrès du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel), a dit M. Touré, estimant que cette absence « perçue comme une défiance » du président de l’Assemblée nationale « devait être sanctionnée d’une manière ou d’une autre ».



