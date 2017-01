Côte d’Ivoire - Soro Guillaume salue le retour du calme après les mutineries Côte d’Ivoire

Le nouveau président de l’Assemblée nationale, Soro Guillaume, a salué le retour au calme et à la sérénité en Côte d’Ivoire, suite à l’appel lancé par le Chef de l’Etat aux soldats à l’origine d’une mutinerie déclenchée dans la nuit du jeudi au vendredi.



Se prononçant sur l’actualité du moment, lors de son adresse aux parlementaires, il a appelé les ivoiriens, tout secteur d’activités confondues à faire preuve de retenue et de bon sens.



« Nos compatriotes tout secteur d’activités confondues doivent définitivement comprendre que les troubles et les agitations ne sont pas des moyens de pression et ne peuvent surtout pas être des arguments de négociations », a-t-il signifié, précisant que la République attend de tous « discipline dévouement et engagement dans tous nos actes quotidiens ».



Guillaume Soro a été réélu à l’Assemblée nationale, ce lundi, avec 95,04% des voix, contre le député Evariste Méambly qui a obtenu 4,7% des voix.



AIP