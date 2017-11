Côte d’Ivoire - Soro Guillaume : ” Sur les réseaux sociaux les gens vous disent la vérité”

Au cours d’une rencontre dénommée « Crush party », initiée par le cabinet du président de l’Assemblée nationale (PAN), Soro Guillaume, le premier responsable de cette institution n’a pas manqué de revenir sur les raisons qui l’ont poussé à « investir les réseaux sociaux ». Pour Soro Guillaume, les dirigeants de la Côte d’Ivoire ne peuvent, aujourd’hui, ignorer les canaux de communication numérique. Dans ces échanges avec quelques-uns de ses fans, le PAN à abordé ce pourquoi, son équipe et lui ont décidé d’investir les réseaux sociaux il y a quelques années.Les réseaux sociaux sont des espaces de parole ou les citoyens dénoncent et échangent sur la vie politique, économique, sociale de la Côte d’Ivoire. Ces espaces de liberté de parole permettent aux citoyens de dire tout haut, ce que, à en croire Soro Guillaume, les conseillers ne disent pas forcément. « Quand vous travaillez avec quelqu’un, quelquefois, vous n’avez pas envie de le blesser, de le heurter, donc vous lui dites ce qu’il veut entendre. Quand je vais sur les réseaux sociaux, je trouve des informations différentes parce que sur les réseaux sociaux les gens vous disent la vérité. Ils ne sont pas vos conseillers, ce n’est pas vous qui les payez, ils ne sont pas sur salaire chez vous et donc ils peuvent vous dire la vérité » à t il indiqué à son auditoire. Cette approche à pour avantage de situer le PAN sur ce qui se dit en temps réel et quels sont les sujets qui préoccupent les ivoiriens et ainsi d’échanger avec eux.Aussi, l’influence des réseaux sociaux sur la gouvernance dans le monde est l’une des raisons qui ont poussé la PAN à communiquer davantage sur les réseaux sociaux. Selon lui ces canaux de communication sont de puissants facteurs de transmission et de partage de l’information à telle enseigne que les dirigeants n’ont plus le temps d’anticiper sur les situations, car, comme il l’a indiqué « le temps de réaction par rapport à l’information est réduit ».