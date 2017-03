Côte-d’Ivoire - Sam l’Africain « placé sous mandat de dépôt » et écroué à la Maca après son audition à la brigade de recherche

L’opposant ivoirien d’origine libanaise Jichi Sam Mohamed, plus connu en Côte d’Ivoire sous le pseudonyme de Sam l’africain, a été « placé sous mandat de dépôt » vendredi et transféré à la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca) après son audition au bureau du procureur de la République.



Joint au téléphone par ALERTE INFO, Sam l’africain, président de la Nouvelle Alliance de Côte d’Ivoire pour la Patrie (NACIP, opposition), a confirmé avoir été « placé sous mandat de dépôt ».



« Je m’apprête à aller à la MACA », a-t-il ajouté, précisant avoir été écroué « pour xénophobie ».



Récemment, lors d’un meeting qu’il a animé à Yopougon (commune populaire à l’ouest d’Abidjan), Sam l’africain a tenté de relancer le vieux débat sur la prétendue origine burkinabé de M. Ouattara.



« Si je suis libanais, c’est que Ouattara est burkinabé parce qu’on a le même statut », avait-il notamment déclaré.





Alerte info