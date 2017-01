Côte d’Ivoire/Remous sociaux : le RHDP annonce des missions d’explications sur le terrain

Des missions d’explications du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) sont annoncées sur l’ensemble du territoire pour ‘’donner la vraie information’’ sur les mouvements sociaux qui secouent le pays, a appris APA de source officielle.



C’est le président du Directoire de cette coalition, Amadou Soumahoro, qui l’a annoncé, lundi, à l’issue d’une rencontre du Directoire élargi aux membres du gouvernement, aux membres des instances,(…) aux élus et cadres réunis pour ‘’analyser la situation socio-politique’’ de la Côte d’Ivoire.



Depuis le 5 janvier 2017, toutes les régions abritant des casernes militaires sont le théâtre de mouvements de violences perpétrés par certains éléments des forces armées de Côte d’Ivoire, à travers l’usage d’armes à feux. A ceux-ci se sont ajoutés d’autres éléments des forces de défense et de sécurité.



Quatre jours plus tard, le 9 janvier, à l’appel de deux collectifs, notamment la Plateforme Nationale des Organisations Professionnelles du Secteur Public de Côte d’Ivoire et l’Intersyndicale des Fonctionnaires de Côte d’Ivoire, plusieurs syndicats sont entrés en grève.



‘’Le RHDP condamne fermement le recours à la violence, notamment l’usage des armes à feu, les attaques des établissements scolaires, les agressions physiques perpétrées sur les individus. Il condamne également le blocus du fleuron de l’activité économique de la Côte d’Ivoire que constituent le Port Autonome d’Abidjan et des symboles vivants de la réussite de notre pays représentés par la SIR et la SOTRA’’, a déclaré M. Soumahoro.



La coalition ‘’s’indigne de la récupération politique faite de cette crise sociale ainsi que de la campagne d’intoxication menée sur les réseaux sociaux dans le but de porter atteinte à l’image de notre pays et d’annihiler les importants efforts déployés par le Président de la République et le Gouvernement, en vue de mener la Côte d’Ivoire à l’émergence, à l’horizon 2020’’, a-t-il déploré.



En conséquence, a-t-il indiqué, ‘’le RHDP se propose – t – il d’envoyer des missions d’explications sur toute l’étendue du territoire national pour donner l’information vraie à ses militants et aux populations ivoiriennes, dans leur ensemble’’.



Par ailleurs, les houphouétistes ‘’invitent les militaires et l’ensemble des forces de l’ordre à assurer leur mission régalienne de sécurisation du territoire national et de protection des personnes et des biens dans le strict respect de la discipline qui reste de mise au sein des forces armées’’ et exhortent les partenaires sociaux ‘’à préparer le forum social proposé par le gouvernement en vue de solutions idoines et durables aux questions soulevées’’, a conclu Amadou Soumahoro.



