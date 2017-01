Côte d’Ivoire/Procès : Simone Gbagbo en route pour la liberté ?

Depuis sept mois bien sonnés, Simone Gbagbo est en procès. Les Assises qui se tiennent à Abidjan commencent réellement à lasser même les acteurs du procès et à agacer l’opinion nationale.On tourne et on tourne en rond : les voix des témoins, les mots des juges, l’esprit des avocats, le combat politique naturel de Simone Ehivet Gbagbo qui, en même temps veut tout voir, entendre et tout comprendre.Sept mois de procès aux assises d’Abidjan, et l’opinion nationale se trouve dans un paradoxe : les procès aux assises d’Abidjan , sont-ils sur commande judiciaire? Le soupçon reste comme une tache sur la présence de Simone Ehivet Gbagbo, avec le statut d’inculpée de crimes contre l’humanité. Le visa de soupçon devient génétiquement complexe, quand l’accusée devient Mme Gbagbo.Depuis 7 mois, nous sommes dans un débat politico-judiciaire : ou la politique se dresse contre ( et face à ) la justice. Dans le débat, les réponses et les questions portent des épines : qui va libérer Ehivet Simone Gbagbo ? La justice ou la politique ? Nombre d’arguments plaident, qu’en Afrique, la justice condamne, et la politique libère. À ces analyses de l’opinion africaine, il y a un exemple : en 1992, Laurent Gbagbo et ses compagnons du FPI condamnés par la justice… avaient été libérés 6 mois après par la politique. Et, cela est vrai, qu’en toutes condamnations éthiques judiciaires, c’est bien le politique déontologiquement « légitime » qui libère.