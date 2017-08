Côte d’Ivoire/Présidentielle 2020 : Bédié invité à être candidat (Déclaration)

Les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) France, toutes structures confondues font un appel de pied au président de ce parti, Henri Konan Bédié pour être '' candidat'' à l’élection présidentielle de 2020.



Selon la déclaration parvenue à APA, dimanche, ces militants '' engagés et déterminés'' pour la victoire du PDCI, ''choisissent le Président Henri Konan Bédié pour être notre candidat à l’élection présidentielle de 2020'', après la ''levée de la limitation d'âge par la Constitution ivoirienne'', expliquent-ils.



Les signataires de la déclaration, dont Basile Yao, Délégué Général Paris-Ile- de France, Nestor Koffi et Pascal Yapo Yapi, membres du Bureau politique, estiment, également, que l'appel du président Ouattara invitant que ''tous pourront se porter candidat, selon les dispositions de notre loi fondamentale qui garantit des élections démocratiques et transparentes'', Henri Konan Bédié peut valablement postuler à la magistrature suprême en 2020.



''Le PDCI-RDA et le Président Henri Konan Bédié peuvent réaliser la réconciliation vraie entre les filles et les fils de la Côte d’Ivoire'', concluent-ils.



M. Bédié (83 ans) victime d'un coup d'Etat le 24 décembre 1999 a dirigé la Côte d'Ivoire (1993-1999), après le décès du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, père de la Côte d'Ivoire moderne.



