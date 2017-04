Côte d’Ivoire/ Pré-congrès du RDR : Adama Bictogo demande "pardon" aux militants

Le président du comité d’organisation des pré-congrès régionaux du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel), Adama Bictogo, a publiquement présenté ses excuses à l’ensemble des militants afin qu’ils créditent ces assises par leur mobilisation.



«La meilleure manière d’organiser un parti, c’est de donner les moyens à ceux qui sont sur le terrain et non à ceux qui sont toujours assis dans les bureaux. Nous, cadres du RDR, ne l’avions pas fait, nous vous demandons pardon. C’est pourquoi, les pré-congrès doivent êtres une occasion pour vous de dire tous ce qui ne va pas et nous trouverons des réponses», a déclaré Adama Bictogo.



Recevant, vendredi, les commissaires politiques et les secrétaires de section, au Palais de la culture, à Treichville, M. Bictogo a exprimé les regrets de la haute direction de son parti face aux difficultés des militants, leur promettant de "ne plus garder de résolution dans un tiroir".



Il a invité les militants du RDR à garder espoir et à croire en son président Alassane Ouattara et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui travaillent pour le pays et pensent aussi aux militants de leur parti.



Ces assises régionales qui auront lieu du 27 au 30 avril, visent à remobiliser les militants autour d’une "espérance forte pour construire la Côte d’Ivoire nouvelle dans la dynamique, la méthode et la vision du président du parti".



AIP