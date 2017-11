Côte d'Ivoire : "Plus de 80% de la population ivoirienne consomme de l’eau contaminée par la matière fécale" (UNICEF)

"Plus de 80% de la population ivoirienne consomme de l’eau contaminée par la matière fécale". Et "moins de la moitié des ménages (41%) se lave bien les mains après défécation et avant de manger", selon l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2016.Toutes ces mauvaises pratiques d’hygiène et d’assainissement sont à l'origine de la fréquence des maladies diarrhéiques chez les enfants, qui consomme une eau insalubre. les maladies diarrhéiques figurent parmi les trois principales maladies tueuses des enfants avec un taux de prévalence estimé à 18% chez les enfants de moins de cinq ans.