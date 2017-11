Côte d’Ivoire-Maroc : la fille de Hervé Renard a-t-elle réellement été agressée à Abidjan ?

Depuis 48 heures, une vidéo de mauvaise qualité tourne en boucle sur les réseaux sociaux : on y distingue Candide Renard, 21 ans, portée par une personne non identifiée – mais visiblement marocaine – puis installée sur une civière, dans un stade. La fille du sélectionneur français qui a qualifié le Maroc pour la Coupe du monde 2018 est ensuite aperçue allongée, se tenant le visage, visiblement choquée. Très vite, des médias en ligne se sont emparés de l’affaire, dont ils ont diffusé plusieurs versions.La plus insistante fait état de coups portés par des supporters ivoiriens ulcérés par l’élimination de leur équipe et bien décidés à s’en prendre à Hervé Renard, champion d’Afrique en 2015 avec les Éléphants, en s’attaquant à sa fille. Sont également évoqués des coups de matraque qui auraient été portés volontairement à la jeune fille, vêtue d’un maillot marocain, par des policiers ivoiriens. D’autres encore se contentent d’évoquer un simple malaise.