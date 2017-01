Côte d'Ivoire. Les mutineries s’étendent et gagnent Abidjan

Les mutineries de soldats réclamant une revalorisation de leur solde ainsi que le paiement de primes se sont étendues samedi en Côte d'Ivoire et ont gagné Abidjan, la capitale économique du pays, alors que le gouvernement tente toujours de désamorcer la crise par le dialogue.Samedi après-midi, la présence de mutins a été signalée à l’intérieur du ministère de la Défense à Abidjan au moment où le ministre Alain-Richard Donwahi se trouvait à Bouaké, d’où est parti le mouvement de revendication, pour « écouter et trouver une solution » avec les chefs des mutins.« Il y a de nombreux tirs en l’air à l’intérieur du ministère de la Défense », a déclaré un diplomate témoin de la scène, qui a ajouté que des mutins avaient également pénétré à l’intérieur du QG de l’armée.Des soldats se sont emparés vendredi de Bouaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire, et la contestation s’est depuis propagée à au moins quatre autres localités.Des coups de feu nourris ont été entendus dans la nuit à Khorogo dans le nord et à Bouaké samedi matin. Des fusillades ont également été signalées à Man dans l’ouest, à Touleupleu et à Abidjan où sont situés les administrations et le parlement.À Abidjan, un journaliste de Reuters a vu des forces loyalistes, notamment des soldats de la Garde présidentielle, prendre position aux abords des trois ponts qui enjambent le lagon séparant le nord et le sud de la ville.« Des coups de feu ont aussi éclaté dans notre caserne », a déclaré un soldat du complexe militaire d’Akouedo situé dans un quartier résidentiel d’Abidjan.