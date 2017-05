Côte d’Ivoire/Les jeunes du RDR invités à soutenir le président Ouattara

Le président du mouvement "Ne touche pas à mon RDR", Diabaté Ben Kayala, a invité, au cours d’une rencontre samedi à Soubré, les jeunes du Rassemblement des républicains à soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, face aux mutineries et autres remous sociaux.



Dans son adresse aux jeunes du RDR venus le rencontrer au siège du parti à Soubré, Diabaté Ben Kayala a expliqué que, malgré la grogne des militants contre les hautes instances du parti, il est indispensable que ceux-ci apportent leur soutien au président de la République qui fait face, depuis un bon moment, à des mutineries à répétition et des grognes sociales.



"C’est vrai que c’est une coalition qui a porté le président Ouattara au pouvoir, mais sa racine reste le RDR. En pareille situation, il a besoin de notre soutien, de notre détermination pour conduire sa politique de développement", a-t-il indiqué, ajoutant que le président de la République étant une personnalité d’exception, toutes les décisions qu’il prend, c’est pour le bien des populations.



La situation que nous venons de vivre ne nous honore pas. Nous devons continuer à nous mobiliser pour le président de la République si nous voulons qu’il continue les vastes chantiers de développement qu’il a entrepris pour notre pays. Si nous voulons la continuité, il faut qu’on soit mobilisé malgré nos mécontentements", a affirmé Diabaté Ben Kayala, avant de féliciter le chef de l’Etat pour la voie choisie dans la résolution de la mutinerie qui a secoué le pays ces derniers jours.



"Nous félicitons le président de la République pour la maitrise de la situation. Le président Ouattara a démontré qu’il est unique en son genre. Là où on pense qu’il n’a pas de solution, c’est là qu’il prouve qu’il dispose de la meilleure des solutions", a conclu le président du mouvement politique.



AIP