Côte d’Ivoire : Le Gl Guiai Bi Poin fait des révélations sur le Gl Mangou

Toujours droit dans ses bottes, le général Guiai Bi Poin Georges continue de faire sa déposition à la barre de la CPI. Lors du contre-interrogatoire mené par Me Emmanuel Altit de la défense de Laurent Gbagbo, l’ex-commandant du Cecos continue ses révélations. Aussi, avoue-t-il qu’il était une cible, et que l’école de gendarmerie qu’il dirige était un objectif. Il ajoute par ailleurs que sa vie était en danger ainsi que tous les autres responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS).Concernant le général de corps d’armée, Philippe Mangou, la révélation faite par le témoin laisse pantois : « Dans la même journée du 31 mars ou bien avant, le domicile du chef d’état-major des armées a été attaqué, saccagé. » Avant d’ajouter : « Il a dû se réfugier lui-même dans une ambassade à Abidjan. »