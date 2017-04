Côte d’Ivoire/ La place du FEMUA rebaptisée place "Papa Wemba"

La place du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) a été rebaptisée place Papa Wemba, lundi, à Anoumabo (Marcory), au cours de la journée d’hommage rendue à l’artiste décédé sur scène en avril 2016, en présence des membres de sa famille et de nombreuses personnalités.



"Aussi longtemps que la bonne musique guidera la vie des mélomanes et récupérera la cadence de notre société, Papa Wemba restera toujours en vie", a déclaré le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, soulignant qu’il laisse pour les postérités et en partage un testament musical aussi riche et varié dont le privilège est une véritable école pour la jeune génération de musiciens africains.



Le ministre de la Culture et des Arts de la République démocratique du Congo (RDC), Sylvain Maurice Mashéké, a souhaité que le décès de Papa Wemba soit l’amorce d’une nouvelle ère de coopération culturelle plus raffermie et consolidée entre la Côte d’Ivoire et la RDC. Il a traduit la reconnaissance du peuple congolais au gouvernement et au peuple ivoiriens pour leur soutien indéfectible qu’ils ne cessent de manifester.



Le commissaire général du FEMUA, Salif Traoré dit ‘Asalfo’ (lead vocal du groupe Magic system) a, déclaré que Papa Wemba lègue un héritage culturel colossal que les artistes africains et d’ailleurs se doivent d’assumer. "Malgré sa disparition, son héritage demeure", a-t-il déclaré.



Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie d’hommage, notamment le défilé des membres de la société des ambianceurs et des personnes élégantes, mouvement de modes vestimentaires et de boucans créé par Papa Wemba et le concert de l’orchestre ‘Viva la musica’.



Les ministres de la Culture de l’Union africaine (UA) ont décrété le 24 avril, "journée africaine de la musique", en hommage à feu Papa Wemba. La cérémonie d’ouverture du FEMUA 10 aura lieu, mardi, à Anoumabo.



Papa Wemba a tiré sa révérence le 24 avril 2016 sur la scène du FEMUA 9, alors qu’il donnait en spectacle, rappelle-t-on.



AIP