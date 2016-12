Côte d’Ivoire / La Côte d’Ivoire ne disposera plus de villages sans électricité au 31 décembre 2017 (ministre)

La Côte d’Ivoire ne disposera plus de villages sans électricité au 31 décembre 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d’électrification rurale (PRONER), a révélé, mercredi, le ministre du Pétrole et de l’Energie, Adama Toungara, lors d’une rencontre avec les organisations de consommateurs et les journalistes.



Près de 1000 villages restent à électrifier dans le cadre de ce programme pour un coût global de 200 milliards de francs CFA, a expliqué le ministre qui s’exprimait à l’occasion d’une cérémonie de restitution d’une mission d’information organisée par le ministère de l’Energie et du Pétrole en collaboration avec l’autorité nationale de régulation du secteur de l’électricité (Anaré).



L’Etat ivoirien veut porter sa production actuelle de 2000 mégawatts à 4000 mégawatts à l’horizon 2020 pour un investissement de 4000 milliards de francs CFA. Une capacité, si elle n’est pas atteinte, va conduire au délestage et l’économie ivoirienne ne pourra pas avoir son taux de croissance de 10%, a relevé le ministre.



AIP