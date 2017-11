Côte d'Ivoire : Justin Koua, l’un des leaders des jeunesses du FPI, libéré

C’est accueilli par ses amis et sa famille que Justin Koua est sorti de la maison d’arrêt hier soir à Abidjan. Une libération au bout de 29 mois d’incarcération après avoir été condamné en même temps qu'ainsi que Sébastien Dano Djédjé et Nestor Dahi pour « discrédit sur une décision de justice et atteinte à l'ordre public ».Ils avaient été condamnés après avoir organisé et participé, en avril 2015, à « un congrès » du FPI, le Front populaire ivoirien, à Mama dans la résidence même de Laurent Gbagbo, seul leader légitime à leurs yeux du parti d’opposition. Une plainte avait alors été déposée par Pascal Affi N'Guessan qui contestait la légitimité de ce congrès.