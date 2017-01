Côte d’Ivoire : Imbroglio total autour de la grève des fonctionnaires

Les administrations, les services publics et autres écoles sont tous fermés, les hôpitaux astreints au service minimum, tel est le constat généralisé. Et pourtant, selon les autorités ivoiriennes, la grève des fonctionnaires de Côte d’Ivoire aurait été levée. En effet, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, aurait rencontré Théodore Gnagna Zadi, le secrétaire général de l’Intersyndicale des Fonctionnaires de Côte d’Ivoire (IF-CI), le samedi dernier. Au sortir des échanges, ce dernier aurait donc accepté de lever le mot d’ordre et appeler tous les fonctionnaires affiliés à la Plateforme nationale de rependre le travail dès le lundi 23 janvier. De même, le Rassemblement des enseignants républicains (RER), proche du pouvoir, ont appelé par ailleurs à la reprise du travail.