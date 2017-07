Côte d’Ivoire : Hamed Bakayoko promet la fermeté après les tirs à Abidjan

Le nouveau ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, a officiellement pris ses fonctions jeudi 20 juillet, promettant à cette occasion la fermeté après les nombreux tirs entendus à Abidjan dans la nuit de mercredi à jeudi, qui ont provoqué la mort d'un membre des forces de l'ordre. Il a évoqué "une piste clairement identifiée", refusant d'en dire davantage.« Ma méthode sera la fermeté », a déclaré le nouveau ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, au lendemain de nombreux échanges de tirs à Abidjan aux abords de l’école de police de Cocody ainsi qu’à Yopougon. Dans cette commune de l’ouest d’Abidjan, des affrontements entre des « assaillants » toujours non identifiés et les forces de l’ordre ont fait, selon le bilan officiel, un mort dans les rangs du Centre de coordination des décisions opérationnelles (CCDO) dans la nuit de mercredi à jeudi 20 juillet.Ces nouvelles violences surviennent cinq jours après la mort d’au moins trois soldats à Korhogo, dans le nord de la Côte d’Ivoire, lors d’échanges de tirs dans une caserne de la ville. Dans ce contexte sécuritaire tendu, l’ancien ministre de l’Intérieur a promis « un seuil de tolérance zéro sur les questions de discipline » dans l’armée, quelques instants après la passation de charge avec le ministre sortant, Alain-Richard Donwahi, nommé au ministère des Eaux et Forêts.