Côte d’Ivoire - Enfin un chef d’accusation pour Moïse Lida Kouassi

Jusque là, l’on ignorait les raisons de la détention de Moïse Lida Kouassi, ex-Ministre de la Défense du Président Laurent Gbagbo. Aujourd’hui, c’est chose faite et la nouvelle a été donnée de manière tacite par une source proche du FPI, depuis le mardi 10 janvier dernier.L’élément catalyseur qui a accéléré les choses fut le témoignage à la Cour Pénale Internationale (CPI) du malade mental Metch Metchro Harold qui, avant cela, avait tenu les mêmes propos au Procès de la Première dame Simone Ehivet Gbagbo. Un huissier dépêché par le juge d’instruction aurait signifié par document, que M. Moïse Lida Kouassi est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l’Etat, en faisant allusion au témoignage de l’ex chef milicien Metch Metchro Harold au procès de Simone Gbagbo.Le milicien du GPP accusait l’ex homme fort du pays et des anciens ministres d’avoir attenté à la sûreté de l’Etat lorsqu’ils étaient en exil. « Les propos de l’accusateur principal du ministre Lida Kouassi Moïse sont constants et cohérents. Il doit donc comparaître devant la Cour Correctionnel pour y être jugé pour atteinte à la sûreté de l’État », aurait été signifié tel dans le document, comme affirmé par notre source en question.Toujours selon notre source, Moise Lida Kouassi se serait vu refuser une copie de son accusation. « Le Ministre Moïse LIDA Kouassi s’est vu refuser copie de l’acte d’accusation », a-t-elle précisé.