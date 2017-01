Côte d’Ivoire - De nouvelles nominations dans les états-majors des forces armées ivoiriennes

De nouveaux chefs viennent d'être promus à la tête de deux états-majors des forces armées de Côte d'Ivoire, a appris, mercredi, l’AIP auprès de la haute hiérarchie militaire.



Le général de brigade Lassina Doumbia, ancien patron des forces spéciales, a été promu chef d’état-major adjoint des armées, et devra seconder le chef d’état-major général, le général de division Touré Sékou.



L’ancien commandant en second des forces terrestres, le général de brigade Julien Kouamé, a été promu chef d’état-major de l’armée de terre, succédant au général de brigade Gaoussou Soumahoro, muté à l’inspection générale, en remplacement pour sa part du général de brigade Detoh Letho, admis à faire valoir ses droits à la retraite, depuis le 31 décembre 2016.



L'état-major de l'armée de l'Air est désormais confié au colonel-major N’Guessan Koffi Alfred, qui succède au général de brigade, Jean-Jacques Ouégnin.



Ces changements, qui devraient s’étendre à d’autres unités, interviennent après un récent réaménagement à la tête du commandement des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police.



