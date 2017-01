Côte-d’Ivoire - Camp pénal de Bouaké : Dahi Nestor de la JFPI très malade

Maltraité et détenu dans des conditions inhumaines



L’information émane d’une source familiale. Dahi Nestor transféré de la prison de Dimbokro au camp pénal de Bouaké en août 2016 n’en peut plus de ses conditions de détention. Il serait très malade selon un appel téléphonique reçu du camp pénal.



Selon cette source qui informe sa famille, depuis qu’il a été admis dans ce lieu de détention, Dahi Nestor partage la même cellule que des bandits de grands chemins et des criminels qui ne le ménagent pas du tout. Comme si cela était insuffisant comme supplice, ajoute la même source, il voit rarement le jour, passant l’essentiel de son temps en cellule. Pis, il est interdit de visite.