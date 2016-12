Côte d’Ivoire : Bédié fait les yeux doux aux députés indépendants élus du PDCI

Henri Konan Dédié, président du Parti Démocratique de Côte d’ivoire (PDCI), après la raclée reçue par les députés élus sans l’aval de leur parti le PDCI-RDA, a tenu des propos qui ressemblent bien à une opération de charme pour célébrer le retour de ces valeureux fils et filles sous son contrôle.M. Aimé Henri Konan Bédié, président du présidium des présidents du Rhdp (Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix), fait en ce moment les yeux doux aux cadres qu’il a sanctionnés à cause de leur candidature indépendante lors des Législatives, et qui, en dépit de cela, ont valablement remporté les élections. Il les invite au pardon et à l’amour pour permettre à la Côte d’Ivoire (disons plutôt au PDCI) d’avancer dans la paix et la sérénité. C’était à l’occasion de la nuit de Noël : « Je voudrais conformément aux enseignements de l’église, que cette nuit soit une nuit d’amour, une nuit d’espérance pour tous les ivoiriens. Cette année, Noël intervient après une période difficulté, mais aussi d’espoir. Je veux parler des élections législatives. Je voudrais profiter de l’enseignement de l’église, pour demander à tous les acteurs de ces élections législatives de s’accorder, de l’amour et le pardon pour permettre à notre pays d’avancer dans la paix et dans la sérénité », a-t-il dit.C’était samedi soir, à la paroisse Saint Paul Saint Pierre, à l’occasion de la messe de la nativité du Seigneur Jésus avec le père célébrant Léonard Tanoh, qui a dans son homélie donné une explication de la naissance de jésus. Selon lui, il faut que la lumière du père incarné visite tout un chacun. Car, avec jésus, Dieu descend en nous, parle comme nous, respire comme nous, et vit comme nous. Aussi, pour lui, Noël, est la dignité de la femme qui se voit valoriser en Marie, comme première porteuse du verbe incarné.