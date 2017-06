Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara gèle les nominations au Conseil Café Cacao

Le chef de l’État ivoirien Alassane Dramane Ouattara a gelé, mercredi 31 mai, toutes les nominations des nouveaux administrateurs du Conseil Café Cacao (CCC), l’organe public chargé de la gestion de la filière café cacao.Cinq noms avaient été proposés pour le renouvellement d’une partie des membres du conseil d’administration du CCC, en place depuis le 12 janvier 2012. Il s’agissait du représentant du ministère du commerce, Ahmed Diomandé, actuel directeur de cabinet adjoint du ministre du commerce, de l’artisanat et des PME, de Sylvie Glaourou, planteur à Duekoué (Ouest), pour le compte de l’interprofession et des producteurs, de Djikalou Martyrs, pour le compte des exportateurs, de Mariame Francoise Bédié pour celui des broyeurs et de Guy Koizan pour celui des banques.Ces nominations avaient pourtant fait l’objet d’une communication à la suite du conseil des ministres qui s’est tenu à la présidence dans la journée, avant d’être finalement gelées par le chef de l’État. « Certains noms proposés posent problème et des vérifications supplémentaires sont en cours », a confié à Jeune Afrique une source proche de la présidence.« Ce n’est pas la première fois que des nominations sont gelées », a confié Bruno Koné, le porte-parole du gouvernement. Le Conseil Café Cacao a été au cœur d’une polémique au premier trimestre quand plusieurs opérateurs de la filière s’étaient déclarés insolvables pour exécuter leurs contrats, l’obligeant à remettre sur le marché le volume des contrats non exécutés à un prix très bas. Le gouvernement avait été obligé de réactiver le comité interministériel des matières premières qui n’existait plus depuis la réforme de la filière café-cacao en 2012.