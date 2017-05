Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara appelle à la trêve sociale, « sentiment mitigé » des syndicats de fonctionnaires

« J’approuve totalement l’appel du gouvernement à une trêve sociale, qui devra être conclue d’ici la fin du mois de juillet. Elle doit nous permettre de travailler sereinement à la résolution des problèmes identifiés », a déclaré ce lundi 1er mai Alassane Ouattara, lors de son discours de célébration de la fête du travail, très attendu par les centrales syndicales. « Cette trêve sociale n’est en rien un renoncement ou un signe de faiblesse pour le gouvernement ou les partenaires sociaux. »Le chef de l’État a également exhorté les syndicats à privilégier la voie du dialogue. « Je demande que les discussions se poursuivent entre les centrales syndicales et le gouvernement, en vue de me remettre les conclusions pour la fin du mois de juillet au plus tard », a-t-il insisté.Fin janvier, les syndicats de la fonction publique ivoirienne avaient suspendu leur grève de trois semaines après avoir obtenu plusieurs avancées, notamment sur la question des retraites ou encore sur l’intégration des travailleurs journaliers du secteur public.Mais depuis la fin du mouvement social, les négociations restent bloquées sur la principale revendication des syndicats : le paiement du stock de leurs arriérés de salaires et primes, estimés selon les syndicats à 249,6 milliards de francs CFA, soit près de 380 millions d’euros.« Nous avons un sentiment mitigé après ce discours : nous sommes satisfaits concernant la question des retraites et de la levée des sanctions qui avaient affecté nos camarades grévistes, mais nous pensions que le Président allait faire un geste sur les arriérés, ou au moins annoncer un chronogramme de paiement« , réagit Théodore Gnagna Zadi, président de la plateforme nationale des syndicats des organisations professionnelles du secteur public.