Côte d’Ivoire : Aboudramane Sangaré ne répondra pas à la « mise en garde » de Pascal Affi N’Guessan

Pascal Affi N'Guessan, à la tête d'une frange du Front populaire ivoirien (FPI) a accusé Aboudramane Sangaré, leader de l'aile du parti fidèle à Laurent Gbagbo, de causer « un grave préjudice politique au FPI », dans une lettre rendue publique ce mardi. Le camp d'Aboudramane Sangaré a fait savoir qu'il ne lui répondrait pas.Des accusations et « une mise en garde » : dans une lettre datée du 15 mars et rendue publique mardi 21 mars, Pascal Affi N’Guessan a dénoncé le « grave préjudice politique » porté au FPI par les « activités dissidentes » de son rival Aboudramane Sangaré.« Depuis plusieurs mois, usant de titres et fonctions qu’aucune instance du Front Populaire Ivoirien (FPI) ne t’a attribués, tu mènes des activités dissidentes […] qui portent gravement atteinte […] à l’image du parti, et qui causent en conséquence un grave préjudice politique au FPI », déplore Pascal Affi N’Guessan. Il est à la tête d’une frange du parti en rupture avec celle menée par Aboudramane Sangaré et ses partisans, fidèles à Laurent Gbagbo, actuellement jugé à la Cour pénale internationale de La Haye.