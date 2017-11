Côte d’Ivoire : 42 milliards Fcfa pour la modernisation de l’aéroport d’Abidjan

C'est parti pour les travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny (FHB) d'Abidjan. C'est le premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a lancé les travaux ce samedi pour une durée de 12 mois et un coût estimé à quelques 42 milliards de Fcfa. « Le lancement du programme d'extension de ces infrastructures, prévu en trois phases, vise à réaliser l'ambition de passer de 2 millions aujourd'hui à 5 millions de passagers en 2022 et à 10 millions à l'horizon 2025 » a souligné à cette occasion Amadou Gon Coulibaly. A terme, a poursuivi le premier ministre, l'objectif du projet est de permettre au pays et notamment sa capitale économique, de disposer d'un espace aéroportuaire conforme aux normes internationales et de renforcer la position de l'aéroport d'Abidjan comme hub sous-régional, « ce qui permettra d'optimiser la contribution du secteur du transport aérien à la dynamique économique remarquable que notre pays enregistre depuis ces six dernières années ».Les travaux visent à accroître le trafic, mettre en place des infrastructures modernes dans le cadre de l'émergence de la Côte d'Ivoire et garantir des services de qualité, fiable et compétitive et selon les déclarations du chef du gouvernement à l'Agence ivoirienne de presse (AIP), le projet d'extension de l'aéroport d'Abidjan fait partie du vaste programme de l'Aérocité qui devra s'étendre sur une superficie de 3700 hectares.